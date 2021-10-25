Сын заявил о насильной госпитализации Зайцева

«У нас к нему доступа нет. Они нам сорвали показ недели моды. И без моего ведома постоянно укладывают его в разные больницы, после которых ему все хуже и хуже. Телефон у него недоступен, они, видимо, заблокировали. Он и его здоровье узурпированы этими людьми», – рассказал Егор.