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Сын Зайцева заявил о насильной госпитализации отца

Елена Прошина
28 минут назад

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор заявил, что его отца могли госпитализировать насильно. Как отметил Зайцев-младший в разговоре с «Пятым каналом», в больницу пожилого мужчину укладывают «недруги».

Сын заявил о насильной госпитализации Зайцева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас к нему доступа нет. Они нам сорвали показ недели моды. И без моего ведома постоянно укладывают его в разные больницы, после которых ему все хуже и хуже. Телефон у него недоступен, они, видимо, заблокировали. Он и его здоровье узурпированы этими людьми», – рассказал Егор.

Мужчина отметил, что жизнью пожилого человека управляет Николай Головин, который представляется помощником модельера. По словам Егора, он хочет полностью отстранить Вячеслава от его собственного Дома моды, регулярно ссорит его с родными, а также хочет признать мужчину невменяемым и стать опекуном.

Напомним, что о госпитализации Вячеслава Зайцева стало известно 25 октября. Модельера якобы доставили в одну из московских клиник для лечения и комплексного обследования.

Известно, что Зайцев в течение последних лет страдает болезнью Паркинсона. Из-за заболевания он почти утратил возможность к самостоятельному передвижению.

Шоу-бизнес,Вячеслав Зайцев,
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