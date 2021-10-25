Сестра Ефремова назвала отличие брата от Собчак

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия сравнила ДТП, в которые попали ее брат и телеведущая Ксения Собчак. Как она отметила в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, несмотря на наличие погибших в авариях, между ними нет ничего общего.

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«Я не вижу связи в аварии своего брата и Ксении Собчак. Насколько я понимаю, у нее существует некая маска, которая заключается в том, что она такая циничная, эгоистичная. Ей на всё положить», – сказала Ефремова.

Она отметила, что Собчак часто говорит эпатажные вещи и позиционирует себя как эгоистичного человека, что объясняет ее равнодушие к аварии. При этом журналистка всегда вела себя так и этим никого не удивишь.

«Она в каждом интервью, которое я слышала, говорит абсолютно эпатажные вещи. Говорит, что ненавидит детей. Да ей данная ситуация просто по кайфу. Она говорит: "Я такая Собчак. Что там? Трупы? Да на фиг". Села и уехала», – заявила Ефремова.

Сестра актера отметила, что Михаил Ефремов не скрылся с места аварии, а также не проехал бы мимо такого ДТП, а постарался бы помочь людям.

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии.

9 октября 2021 года на трассе Сочи – «Альпика-Сервис» произошло столкновение такси Mercedes-Maybach, в котором ехала Собчак, с автомобилем Volkswagen. Дорогая иномарка при обгоне выехала на встречную полосу, где по касательной столкнулась с микроавтобусом. В результате погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, еще два человека получили травмы.