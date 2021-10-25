Нилов назвал причины развода с Замотаевой

Актер Алексей Нилов назвал причины своего развода с первой супругой, артисткой Анной Замотаевой. Как он признался в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», после его возвращения из армии семейная жизнь у пары не заладилась, поскольку мужчина стал выпивать.

Как рассказал Нилов, роман с Замотаевой начался еще в университетские годы – на третьем курсе молодые люди поняли, что любят друг друга. Вскоре у них родилась дочка, а Алексея забрали в армию. Анна же переехала в Санкт-Петербург, где жила с родителями мужа. Разлад между супругами начался уже после возвращения актера со срочной службы.

«Я неправильно себя вел — постоянные гулянки. Возвращения домой непонятно когда. Сыграл роль послеармейский момент. А потом я уехал в Минск и все у нас рассыпалось», — заметил Алексей Нилов.