Кудрявцева осудила бегство Собчак с места ДТП

Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала журналистку Ксению Собчак за то, что она уехала в аэропорт сразу после ДТП на трассе в Сочи. В студии программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Кудрявцева отметила, что знаменитость могла «хотя бы просто спросить», чем она может помочь.

Фото: @leratv @leratv

«Если ты можешь помочь — ты должен помочь. Я, конечно, слышала, что говорит Ксения Собчак. Чем бы она помогла, что бы она сделала. Но, я думаю, что все мы люди и человеческий фактор никто не отменял», — заявила телеведущая.

Кудрявцева добавила, что тоже не может за два часа до вылета приезжать в аэропорт и ей приходится постоянно торопиться, делая все в последний момент.

Напомним, что 9 октября на трассе Сочи – «Альпика-Сервис» произошло столкновение такси Mercedes-Maybach, в котором ехала Собчак, с автомобилем Volkswagen. Дорогая иномарка при обгоне выехала на встречную полосу, где по касательной столкнулась с микроавтобусом.

В результате ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, еще два человека получили травмы и были госпитализированы. Сама Собчак на некоторое время потеряла сознание, однако после пришла в себя и уехала с места аварии на другом такси. Позднее врачи обнаружили у телеведущей ушибы.