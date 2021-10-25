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Кудрявцева осудила бегство Собчак с места ДТП в Сочи

Елена Прошина
42 минуты назад

Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала журналистку Ксению Собчак за то, что она уехала в аэропорт сразу после ДТП на трассе в Сочи. В студии программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Кудрявцева отметила, что знаменитость могла «хотя бы просто спросить», чем она может помочь.

Кудрявцева осудила бегство Собчак с места ДТП
Фото: @leratv@leratv

«Если ты можешь помочь — ты должен помочь. Я, конечно, слышала, что говорит Ксения Собчак. Чем бы она помогла, что бы она сделала. Но, я думаю, что все мы люди и человеческий фактор никто не отменял», — заявила телеведущая.

Кудрявцева добавила, что тоже не может за два часа до вылета приезжать в аэропорт и ей приходится постоянно торопиться, делая все в последний момент.

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Напомним, что 9 октября на трассе Сочи – «Альпика-Сервис» произошло столкновение такси Mercedes-Maybach, в котором ехала Собчак, с автомобилем Volkswagen. Дорогая иномарка при обгоне выехала на встречную полосу, где по касательной столкнулась с микроавтобусом.

В результате ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, еще два человека получили травмы и были госпитализированы. Сама Собчак на некоторое время потеряла сознание, однако после пришла в себя и уехала с места аварии на другом такси. Позднее врачи обнаружили у телеведущей ушибы.

Водитель «Майбаха» признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело, мужчина находится под домашним арестом.

Шоу-бизнес,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,Лера Кудрявцева,НТВ,
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