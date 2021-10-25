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«С годами только лучше»: 57-летняя Моника Беллуччи удивила фанатов глубоким декольте

Peopletalkиещё 1
2 часа назад

В последнее время Моника Беллуччи стала чаще появляться на публике. Признаемся честно, каждый ее выход продуман до мелочей. Звезда ни капли не стесняется своего возраста и смело примеряет на себя новые образы. Накануне, например, актриса опубликовала снимок, который приятно удивил ее фанатов.

Моника Беллуччи удивила фанатов глубоким декольте
Фото: InstagramInstagram
Моника Беллуччи поделилась кадром с мероприятия Cartier. Звезду пригласили на ужин, который проходил в одном из главных музеев Парижа. Для выхода Белуччи выбрала платье Chanel с открытыми плечами и акцентом на декольте. А чтобы подчеркнуть голую шею, актриса надела колье.

Пользователи в комментариях оценили красоту Беллуччи. «Ты просто великолепна!», «С годами выглядишь только лучше», «Твоя красота удивительна», — писали поклонники актрисы.

Отметим, недавно звезда стала героиней провокационной фотосессии. Беллуччи вместе с 63-летней Кароль Буке, известной как девушка Джеймса Бонда, снялись в дерзких образах французского кино.

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