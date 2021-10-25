Моника Беллуччи удивила фанатов глубоким декольте

В последнее время Моника Беллуччи стала чаще появляться на публике. Признаемся честно, каждый ее выход продуман до мелочей. Звезда ни капли не стесняется своего возраста и смело примеряет на себя новые образы. Накануне, например, актриса опубликовала снимок, который приятно удивил ее фанатов.
Пользователи в комментариях оценили красоту Беллуччи. «Ты просто великолепна!», «С годами выглядишь только лучше», «Твоя красота удивительна», — писали поклонники актрисы.
Отметим, недавно звезда стала героиней провокационной фотосессии. Беллуччи вместе с 63-летней Кароль Буке, известной как девушка Джеймса Бонда, снялись в дерзких образах французского кино.