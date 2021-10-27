Светличная раскрыла правду о побеге из дома

«Не жалею, что оставляю этот дом. Это все было неприятно из-за того, что у меня такая невестка Ольга Калимбет. Женщина не должна жить одна. Невестка меня уговорила. Это не мои стены, я чужая в них. Я не ожидала, что со мной могут так поступать дети. Мне хотелось выброситься с балкона, так мне было худо», — сказала Светличная в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».