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Пропавшая актриса Светличная объяснила, почему ушла из дома. «Со мной нельзя так поступать»

Ura.Ruиещё 2
2 часа назад

Актриса и звезда советского кино Светлана Светличная заявила, что ушла из дома после того, как ее сын с невесткой переселили ее в однокомнатную квартиру. Актриса чувствовал себя одиноко.

Светличная раскрыла правду о побеге из дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не жалею, что оставляю этот дом. Это все было неприятно из-за того, что у меня такая невестка Ольга Калимбет. Женщина не должна жить одна. Невестка меня уговорила. Это не мои стены, я чужая в них. Я не ожидала, что со мной могут так поступать дети. Мне хотелось выброситься с балкона, так мне было худо», — сказала Светличная в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

По словам актрисы у ее невестки очень грубое воспитание. «Мне не повезло. Чем мне хуже, тем ей радостней. У нее ко мне все время какие-то претензии. Так я еще никогда не была обижена судьбой. Меня размазали», — сказала Светличная.

Пропавшую актрису Светличную заметили просящей милостыню возле метро

Сын актрисы заявил о ее пропаже в полицию 25 октября. К поиску Светличной подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». После этого актриса была обнаружена на съемках ток-шоу.

Шоу-бизнес,Светлана Светличная,Андрей Малахов,
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