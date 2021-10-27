Светличная раскрыла правду о побеге из дома

Актриса и звезда советского кино Светлана Светличная заявила, что ушла из дома после того, как ее сын с невесткой переселили ее в однокомнатную квартиру. Актриса чувствовал себя одиноко.
«Не жалею, что оставляю этот дом. Это все было неприятно из-за того, что у меня такая невестка Ольга Калимбет. Женщина не должна жить одна. Невестка меня уговорила. Это не мои стены, я чужая в них. Я не ожидала, что со мной могут так поступать дети. Мне хотелось выброситься с балкона, так мне было худо», — сказала Светличная в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».
По словам актрисы у ее невестки очень грубое воспитание. «Мне не повезло. Чем мне хуже, тем ей радостней. У нее ко мне все время какие-то претензии. Так я еще никогда не была обижена судьбой. Меня размазали», — сказала Светличная.
Сын актрисы заявил о ее пропаже в полицию 25 октября. К поиску Светличной подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». После этого актриса была обнаружена на съемках ток-шоу.