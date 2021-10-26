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Менеджер актрисы Светличной опроверг ее пропажу

Вечерняя Москваиещё 1
11 минут назад

Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев опроверг сообщения о пропаже артистки.

Менеджер актрисы Светличной опроверг ее пропажу
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

Ранее СМИ писали, что Светлана Светличная якобы исчезла. Предположительно, она ушла из дома 20 октября. О пропаже актрисы сообщил в полицию ее сын, однако позже он заявил, что ничего не знает о местонахождении матери.

— Она не пропала. Человек пожилой, может заболеть, что угодно еще. Если она не появляется в передачах, не значит, что она пропала, — заявил Рублев в беседе с РБК.

Он также отметил, что семья актрисы регулярно поддерживает с ней связь.

— Родственники ее навещают, но она может куда-то положить телефон, не видеть, что ей звонят: бывает все. Она живет в своем мироощущении, как это бывает у пожилых, — объяснил менеджер.

Также Сергей Рублев опроверг информацию, что Светличная переехала. Он уверяет, что артистка продолжает жить в своей квартире.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возможного исчезновения актрисы Светланы Светличной в столице.

Светличная пропала без вести в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 25 октября. По его словам, утром в воскресенье, 24 октября, родственница 81-летней актрисы обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже. По словам заявительницы, Светличная перестала выходить на связь с 22 октября.

Шоу-бизнес,Сергей Рублев,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,
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