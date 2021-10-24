В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+21° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Авраам Руссо рассказал, как его избил бизнесмен Тельман Исмаилов

Газета.Ruиещё 1
28 минут назад

Российский певец Авраам Руссо рассказал, как в 2004 году его избил бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Об этом он сообщил в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ. По словам певца, вскоре после его выступления в "Олимпийском" его отношения с покровителем резко испортились.

Авраам Руссо рассказал, как его избил "король Черкизона" Исмаилов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Поначалу заботливый Исмаилов стал требовать полного подчинения, отметил артист. Бизнесмен с подельниками заманил Руссо в ресторан "Прага", где певца насильно удерживали и избивали.

"Кричал, угрожал: "Да, я порежу лицо твое, изуродую тебя. Больше не выйдешь". Он со своей "крышей" приходили вместе якобы меня пугать. Были угрозы: "Ты больше не выйдешь, я тебе перекрою кислород". Все эти слова я слышал много раз", - рассказал певец.

Ранее Следственный комитет заявил об окончании расследования уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо. Уголовное дело было возбуждено в отношении Заура Марданова и Владимира Гусакова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека").

Стало известно, как Исмаилов получил убежище в Черногории

Преступление было совершено еще в январе 2004 года. По данным следствия, бизнесмен Тельман Исмаилов, действуя в сговоре, под обманным предлогом обеспечил приезд певца Авраама Руссо в ресторан "Прага" в Москве.

В этом ему способствовал племянник — Марданов. В кабинете Исмаилова, утверждает следствие, Руссо насильно удерживали и подвергли избиению. Затем Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях.

Шоу-бизнес,Владимир Гусаков,Авраам Руссо,Тельман Исмаилов,СКР,НТВ,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители