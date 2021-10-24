Авраам Руссо рассказал, как его избил "король Черкизона" Исмаилов

Российский певец Авраам Руссо рассказал, как в 2004 году его избил бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Об этом он сообщил в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ. По словам певца, вскоре после его выступления в "Олимпийском" его отношения с покровителем резко испортились.

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Поначалу заботливый Исмаилов стал требовать полного подчинения, отметил артист. Бизнесмен с подельниками заманил Руссо в ресторан "Прага", где певца насильно удерживали и избивали.

"Кричал, угрожал: "Да, я порежу лицо твое, изуродую тебя. Больше не выйдешь". Он со своей "крышей" приходили вместе якобы меня пугать. Были угрозы: "Ты больше не выйдешь, я тебе перекрою кислород". Все эти слова я слышал много раз", - рассказал певец.

Ранее Следственный комитет заявил об окончании расследования уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо. Уголовное дело было возбуждено в отношении Заура Марданова и Владимира Гусакова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека").

Преступление было совершено еще в январе 2004 года. По данным следствия, бизнесмен Тельман Исмаилов, действуя в сговоре, под обманным предлогом обеспечил приезд певца Авраама Руссо в ресторан "Прага" в Москве.