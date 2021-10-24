Кормухина рассказала о скандале с Пугачевой

Российская певица Ольга Кормухина в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, почему их теплые отношения с Аллой Борисовной разрушились. По словам Кормухиной, это произошло из-за того, что что она приняла решение уйти из Театра песни, которым руководила Примадонна. Об этом пишет СтарХит.
«На последнем собрании Пугачева была очень нервная. Она на нервах рассталась с Кимом Брейтбургом, с группой «Диалог». Для меня это был холодный душ. Тогда Алла и меня упрекнула: «А ты тоже никогда со мной не советуешься!» Я опешила, ведь одна работала в этом стиле, и не считала нужным ни с кем советоваться. Алла тогда выбрала меня и Преснякова в худсовет театра. Но я отказалась в этом участвовать и ушла в самостоятельное плавание. Пугачева, конечно, обиделась на меня. Она не ожидала этого. Но я ни разу не пожалела», - рассказала Ольга.
На этом завершились их и дружеские и рабочие отношения. Но со временем обиды забылись, и артистки восстановили контакт. Приятельницами, как прежде, они не стали, но время от времени общаются.
Певица Ольга Кормухина в интервью изданию "Собеседник" объяснила, что решила обратиться в суд из-за песни "Кукушка" не ради денег. По словам Кормухиной, она судилась с Полиной Гагариной из-за несправедливого, на ее взгляд, отношения к авторским правам.