В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+20° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Кормухина объяснила, что разрушило ее дружбу с Пугачевой

Ирина Лебедева
44 минуты назад

Российская певица Ольга Кормухина в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала, почему их теплые отношения с Аллой Борисовной разрушились. По словам Кормухиной, это произошло из-за того, что что она приняла решение уйти из Театра песни, которым руководила Примадонна. Об этом пишет СтарХит.

Кормухина рассказала о скандале с Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На последнем собрании Пугачева была очень нервная. Она на нервах рассталась с Кимом Брейтбургом, с группой «Диалог». Для меня это был холодный душ. Тогда Алла и меня упрекнула: «А ты тоже никогда со мной не советуешься!» Я опешила, ведь одна работала в этом стиле, и не считала нужным ни с кем советоваться. Алла тогда выбрала меня и Преснякова в худсовет театра. Но я отказалась в этом участвовать и ушла в самостоятельное плавание. Пугачева, конечно, обиделась на меня. Она не ожидала этого. Но я ни разу не пожалела», - рассказала Ольга.

На этом завершились их и дружеские и рабочие отношения. Но со временем обиды забылись, и артистки восстановили контакт. Приятельницами, как прежде, они не стали, но время от времени общаются.

Певица Ольга Кормухина в интервью изданию "Собеседник" объяснила, что решила обратиться в суд из-за песни "Кукушка" не ради денег. По словам Кормухиной, она судилась с Полиной Гагариной из-за несправедливого, на ее взгляд, отношения к авторским правам.

Шоу-бизнес,Ким Брейтбург,Ольга Кормухина,Полина Гагарина,StarHit,ИД "Собеседник",НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители