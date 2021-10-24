Фомин пожаловался на систему московских парковок

Российский певец Митя Фомин в интервью «Москвич Mag» о том, что ему нравится и что не нравится в столице. По словам телеведущего, в современном мегаполисе ему очень комфортно жить. Так, его впечатляет развитая сеть общественного транспорта. Многочисленные станции метро, оптимизация автобусных маршрутов кажутся ему очень удобными.Правда, на МЦК Митя еще не удалось проехаться - но он планирует это сделать.
Очень экономят время и силы жителей города МФЦ.
«Мне нравится, как организована сеть "Мои документы". Это очень удобно, комфортно и действительно быстро. Недавно оформлял в собственность квартиру в Подмосковье и приехал на ВДНХ. Это настоящий дворец, а внутри вежливые и доброжелательные сотрудники», - сообщил Фомин.
Но вот в отношении личного автотранспорта не все так гладко. Артист отметил, что передвигаться по городу на автомобиле стало гораздо сложнее. На многих улицах, особенно в центре, стало меньше полос для проезда. Проблема с парковочными местами так и не решена.
«Расстраивает ситуация с резидентскими местами. Я оплачиваю свою резидентскую парковку сразу на год вперед. Но стоит упустить пару дней, как начинают копиться штрафы. Почему бы не настроить систему напоминаний? Это решило бы проблемы».
Несколько лет назад Митя Фомин купил старинный дом в Италии, в тихом месте на окраине Тосканы. Трехсотлетнее строение потребовало капитального ремонта. Певец заплатил большие деньги, чтобы привести его в жилое состояние. Фомин очень часто ездил на свою дальнюю дачу. До тех пор, пока на мир не обрушилась пандемия коронавируса. Только недавно ему удалось вырваться за рубеж, и это при том, что у него есть вид на жительство в Италии.