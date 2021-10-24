Фомин пожаловался на систему московских парковок

Российский певец Митя Фомин в интервью «Москвич Mag» о том, что ему нравится и что не нравится в столице. По словам телеведущего, в современном мегаполисе ему очень комфортно жить. Так, его впечатляет развитая сеть общественного транспорта. Многочисленные станции метро, оптимизация автобусных маршрутов кажутся ему очень удобными.Правда, на МЦК Митя еще не удалось проехаться - но он планирует это сделать.

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Очень экономят время и силы жителей города МФЦ.

«Мне нравится, как организована сеть "Мои документы". Это очень удобно, комфортно и действительно быстро. Недавно оформлял в собственность квартиру в Подмосковье и приехал на ВДНХ. Это настоящий дворец, а внутри вежливые и доброжелательные сотрудники», - сообщил Фомин.

Но вот в отношении личного автотранспорта не все так гладко. Артист отметил, что передвигаться по городу на автомобиле стало гораздо сложнее. На многих улицах, особенно в центре, стало меньше полос для проезда. Проблема с парковочными местами так и не решена.

«Расстраивает ситуация с резидентскими местами. Я оплачиваю свою резидентскую парковку сразу на год вперед. Но стоит упустить пару дней, как начинают копиться штрафы. Почему бы не настроить систему напоминаний? Это решило бы проблемы».