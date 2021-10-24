Звезда "Интернов" раскритиковала блогершу из-за Боярского

Мы начинали песню "Зеленоглазое такси", а она не понимала, о чем мы. Она не знала, кто такой Боярский! Она не знает ничего. Ненормально это! Когда у нас были разговоры о современном кинематографе, о поэзии. Она не знает ничего не в силу молодости, а в силу невежества», - сказала Пермякова.