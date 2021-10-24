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«Она не знает, кто такой Боярский!»: Пермякова о Гаврилиной

Ирина Лебедева
54 минуты назад

Светлана Пермякова, исполнительница роли медсестры Любы в сериале «Интерны», в команде из 14 звезд шоу-бизнеса разного возраста, приняла участие в проекте «Звезды в Африке». Там она познакомилась с блогером из Tik Tok’а Юлией Гаврилиной.

Звезда "Интернов" раскритиковала блогершу из-за Боярского
Фото: InstagramInstagram

Светлана призналась, что была в шоке от узкого кругозора и необразованности девушки. Она рассказала, что Гаврилина не знает ни одной песни Боярского и не смотрела фильм «Бриллиантовая рука».

«Это юношеский максимализм. Меня поразило это ее: "У меня прекрасное образование!". Я на тот момент не успела сказать, что у тебя начальное образование. Мы, взрослые, находили язык с полуслова.

Мы начинали песню "Зеленоглазое такси", а она не понимала, о чем мы. Она не знала, кто такой Боярский! Она не знает ничего. Ненормально это! Когда у нас были разговоры о современном кинематографе, о поэзии. Она не знает ничего не в силу молодости, а в силу невежества», - сказала Пермякова.

При этом Светлана все же отдает дань талантам Гаврилиной

«Юлька — молодец, она очень упертая. И она командный игрок, несмотря на все различия», — отметила актриса.

Звезда «Интернов» в одном из выпусков телепередачи «Звезды сошлись» рассказала, что ей пришлось в третий раз взять ипотеку, чтобы купить квартиру мечты с видом на Кремль. Известная актриса, звезда команды КВН «Парма», радиоведущая Светлана Пермякова родилась и выросла в Перми.
Шоу-бизнес,Светлана Пермякова,
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