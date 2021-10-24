Названа причина смерти режиссера Рогожкина

Народный артист России режиссер Александр Рогожкин ушел из жизни после продолжительной болезни (диагноз не уточняется), - сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-релиз киностудии «Ленфильм».

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Александр Рогожкин скончался вечером 23 октября на 73-м году жизни в Санкт-Петербурге. . Рогожкин - советский и российский режиссер. В 70-е годы он работал на Ленинградском телевидении, а также на киностудии "Ленфильм".

Рогожкин обладатель множества премий и наград, среди которых — «Ника», «Золотой орел» и «Кинотавр». В 1996 году удостоился звания «Заслуженный деятель искусств РФ», а в 2004 году — «Народный артист России».

Всенародную любовь ему принес фильм «Особенности национальной охоты», где он был не только режиссером, но и сценаристом. Позднее он принимал участие в создании кинолент Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период», а также сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и других.