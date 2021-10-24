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Харламов впервые признался, что они с Асмус сильно ссорились

Ирина Лебедева
35 минут назад

Когда Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе, публика была очень удивлена. Они казались едва ли не идеальной парой на фоне многих скандальных союзов звезд шоу-бизнеса.

Но развод состоялся, каждый из них встретил свою новую любовь и только сейчас Харламов признался, что в их совместной жизни не все было гладко – просто супруги не выносили сор из избы, - пишет портал wmj.ru.

Шоумен на YouTube-шоу «Ошуительное Хоу» признался, что и у них с Кристиной были конфликты, порой достаточно сильные.

«У меня когда-то было две жены. Так вот со второй мы очень поссорились, и я прошел всего “Ассасина”» - пошутил Гарик. Таким образом он пытался отвлечься от домашних неприятностей.

Также юморист, по-видимому, еще не принял до конца ситуацию с разделом имущества. Во время очередного выпуска программы Comedy Club он, увидев веселое расположение духа гостьи шоу, заявил:

«Последний раз у меня так радовалась женщина, которая у меня половину отобрала».

22 июня 2020 года актриса Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм, ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.
Шоу-бизнес,Видео,Гарик Харламов,Кристина Асмус,WMJ.RU,
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