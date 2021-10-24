Когда Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе, публика была очень удивлена. Они казались едва ли не идеальной парой на фоне многих скандальных союзов звезд шоу-бизнеса.

Но развод состоялся, каждый из них встретил свою новую любовь и только сейчас Харламов признался, что в их совместной жизни не все было гладко – просто супруги не выносили сор из избы, - пишет портал wmj.ru.

Шоумен на YouTube-шоу «Ошуительное Хоу» признался, что и у них с Кристиной были конфликты, порой достаточно сильные.

«У меня когда-то было две жены. Так вот со второй мы очень поссорились, и я прошел всего “Ассасина”» - пошутил Гарик. Таким образом он пытался отвлечься от домашних неприятностей.

Также юморист, по-видимому, еще не принял до конца ситуацию с разделом имущества. Во время очередного выпуска программы Comedy Club он, увидев веселое расположение духа гостьи шоу, заявил:

«Последний раз у меня так радовалась женщина, которая у меня половину отобрала».