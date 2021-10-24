Объявившего о завершении карьеры Тарасова подняли на смех

Дмитрий Тарасов выложил в инстаграме видеоролик, в котором объявил об окончании своей спортивной карьеры. Футболист объяснил, что хочет быть с семьей – его нынешняя супруга ждет третьего ребенка. Кроме того, у его есть еще одна дочь от другого брака. По словам Дмитрия, ему сейчас важнее заниматься собственными детьми.
«Сейчас мы ждем появления моего четвертого уже ребенка, поэтому. Я думаю, будет правильно, если я буду больше времени находиться с женой, будем вместе ждать этого момента. В общем, если правильно на данном этапе расставлять приоритеты, на данном этапе я выбрал сейчас семью и приостановил свою профессиональную карьеру», - заявил Тарасов.
Однако его слова у большинства подписчиков вызвали лишь насмешку. Они предположили, что это не Дмитрий оставил карьеру, а карьера оставила Дмитрия, причем уже довольно давно.
«Правильный выбор, начни карьеру шашлычника (дрова — это твое)», «Правильно, Димон, футбол это не твое. Ждем симпл димпл, „Я банан-банан“, ну и очередной марафон, будешь инфоцыганом», «Может, хватит карьерные неудачи прикрывать семьей?», «Уходить надо вовремя. В твоем случае это надо было сделать давно».
Дмитрий Тарасов был женат три раза. Первый раз он женился на спортсменке Оксане Пономаренко, которая родила ему дочь. Второй его женой стала Ольга Бузова, третьей – модель Анастасия Костенко. Детей с Бузовой у футболиста не было. Костенко родила ему двух дочерей и сейчас беременна третьим ребенком.