Объявившего о завершении карьеры Тарасова подняли на смех

При этом, говоря о первом разводе, Тарасов отметил, что был тогда очень молод, не понимал своей ответственности и не уделял достаточного внимания дочери, о чем сейчас жалеет. Футболист также констатировал, что с Пономаренко у них отношения «не сложились, и до сих пор они не могут их выстроить их так, как нужно».