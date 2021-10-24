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Экс-супруга Шаляпина сбежала из-под венца с кольцом за 3 млн рублей

WMJ.ru
25 минут назад

Бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина собиралась выйти замуж. Избранником предпринимательницы стал Василий Райский, которого Копенкина представила как депутата. Свадьба была запланирована на 23 октября, однако в ЗАГСе Копенкина так и не появилась. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Экс-супруга Шаляпина сбежала из-под венца с кольцом
Фото: InstagramInstagram

Большую часть расходов взял на себя Райский: он купил для возлюбленной платье за 158 тысяч и кольцо за 3 млн рублей.

Что случилось, никто так и не понял. Лариса даже не удосужилась позвонить: прислала краткое сообщение, мол, я улетела, разберись с гостями и прочим. Вся подготовка пошла прахом! Мне пришлось экстренно отменять банкет, оповещать всех приглашенных друзей, обзванивать прессу... Просто кошмар! При этом Василий тоже ничего не объясняет, похоже, для него поступок Лары — настоящий шок, — рассказала подруга Ларисы Диана Бичарова, которая занималась организацией свадьбы.

Дочь Райского Аника тяжело переживает предательство Копенкиной. «Я на успокоительных и мне очень тяжело говорить», —признается она. Девушка добавляет, что не может дозвониться ни до самой несостоявшейся жены, ни до отца.

Добавим, что Прохор Шаляпин отметил, что он не доверяет Райскому, и посоветовал бывшей жене отнестись к жениху с осторожностью.
Шоу-бизнес,Лариса Копенкина,Прохор Шаляпин,
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