Экс-супруга Шаляпина сбежала из-под венца с кольцом

Бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина собиралась выйти замуж. Избранником предпринимательницы стал Василий Райский, которого Копенкина представила как депутата. Свадьба была запланирована на 23 октября, однако в ЗАГСе Копенкина так и не появилась. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Большую часть расходов взял на себя Райский: он купил для возлюбленной платье за 158 тысяч и кольцо за 3 млн рублей.
Что случилось, никто так и не понял. Лариса даже не удосужилась позвонить: прислала краткое сообщение, мол, я улетела, разберись с гостями и прочим. Вся подготовка пошла прахом! Мне пришлось экстренно отменять банкет, оповещать всех приглашенных друзей, обзванивать прессу... Просто кошмар! При этом Василий тоже ничего не объясняет, похоже, для него поступок Лары — настоящий шок, — рассказала подруга Ларисы Диана Бичарова, которая занималась организацией свадьбы.
Дочь Райского Аника тяжело переживает предательство Копенкиной. «Я на успокоительных и мне очень тяжело говорить», —признается она. Девушка добавляет, что не может дозвониться ни до самой несостоявшейся жены, ни до отца.