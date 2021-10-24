Экс-супруга Шаляпина сбежала из-под венца с кольцом

Что случилось, никто так и не понял. Лариса даже не удосужилась позвонить: прислала краткое сообщение, мол, я улетела, разберись с гостями и прочим. Вся подготовка пошла прахом! Мне пришлось экстренно отменять банкет, оповещать всех приглашенных друзей, обзванивать прессу... Просто кошмар! При этом Василий тоже ничего не объясняет, похоже, для него поступок Лары — настоящий шок, — рассказала подруга Ларисы Диана Бичарова, которая занималась организацией свадьбы.