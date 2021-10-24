Коллега рассказал о халатности оружейника «Ржавчины»

Оружейник фильма с участием Алека Болдуина "Раст" (Rust) вызвала проблемы на съемках другого фильма из-за халатности, сообщает издание The Daily Beast. Оружейный мастер Ханна Гутьеррес-Рид на съемках фильма с Николасом Кейджем "Старый путь" дала поиграться с пистолетом 11-летней актрисе, из-за чего на некоторое время съемки были приостановлены.

Фото: @halynahutchins/Instagram @halynahutchins/Instagram

"Она немного небрежно обращалась с оружием, время от времени размахивая им. Несколько раз она заряжала оружие способом, который считается небезопасным", - рассказал коллега Гутьеррес-Рид.

Пока никаких обвинений против оружейника предъявлено не было, источники считают, что причиной инцидента во время съемок "Раста" стала тотальная экономия на всем съемочном процессе, в том числе - на мерах безопасности. Ранее стало известно, что оружейник из съемочной группы "Раст" сомневалась в своих силах Оператор Галина Хатчинс погибла 21 октября.

Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками.