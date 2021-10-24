В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+17° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Раненный Болдуином режиссер прокомментировал убийство оператора

Lenta.ruиещё 3
11 минут назад

Режиссер фильма «Ржавчина» Джоэл Соуса, который был ранен на съемочной площадке в результате несчастного случая с участием актера Алека Болдуина, прокомментировал гибель оператора Галины Хатчинс. Об этом пишет Deadline.

Раненный Болдуином режиссер отреагировал на гибель оператора
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Соусы, он был опустошен потерей своего друга и коллеги. Режиссер отметил, что она была очень доброй, энергичной и невероятно талантливой женщиной, которая «боролась за каждый дюйм». Он также добавил, что сейчас думает о семье Хатчинс в «это самое трудное время».

Ранее Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию имени кинооператора Галины Хатчинс. В институте отметили, что лишь одними словами нельзя описать потерю столь дорогого для сообщества AFI человека.

Во время одной из сцен съемок вестерна звезда картины Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был иметь холостые патроны. Из-за этого погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса.

Шоу-бизнес,Алек Болдуин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители