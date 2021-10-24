Раненный Болдуином режиссер отреагировал на гибель оператора

Режиссер фильма «Ржавчина» Джоэл Соуса, который был ранен на съемочной площадке в результате несчастного случая с участием актера Алека Болдуина, прокомментировал гибель оператора Галины Хатчинс. Об этом пишет Deadline.

По словам Соусы, он был опустошен потерей своего друга и коллеги. Режиссер отметил, что она была очень доброй, энергичной и невероятно талантливой женщиной, которая «боролась за каждый дюйм». Он также добавил, что сейчас думает о семье Хатчинс в «это самое трудное время».

Ранее Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию имени кинооператора Галины Хатчинс. В институте отметили, что лишь одними словами нельзя описать потерю столь дорогого для сообщества AFI человека.