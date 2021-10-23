Умер «особенный» сын Ии Саввиной

«Сегодня в соседней со мной квартире — траур. Ушел из жизни Сереженька Шестаков. Столько вокруг горестных событий, такие люди покидают наш круг, что, казалось бы, кого тронет смерть 64-летнего ребенка... Но за жизнью этого человечка с рождения следило очень много людей — и ближних, и дальних. Потому что он был сыном замечательной и несравненной Ии Саввиной», - написал он.