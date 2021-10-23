Умер «особенный» сын Ии Саввиной

Сергей Шестаков, сын советской звезды Ии Саввиной, родился с синдромом Дауна. Несмотря на это, ему удалось найти свое место в жизни, получить образование, и прожить достаточно долгую жизнь.
О смерти Сергея сообщил в Фейсбуке знаменитый критик Борис Львович
«Сегодня в соседней со мной квартире — траур. Ушел из жизни Сереженька Шестаков. Столько вокруг горестных событий, такие люди покидают наш круг, что, казалось бы, кого тронет смерть 64-летнего ребенка... Но за жизнью этого человечка с рождения следило очень много людей — и ближних, и дальних. Потому что он был сыном замечательной и несравненной Ии Саввиной», - написал он.
Мальчик появился на свет, когда Ия была замужем за Всеволодом Шестаковым.
«У них родился сын Сереженька с синдромом Дауна. Врачи уговаривали Ию оставить мальчика в детском доме, а также предупредили, что у него будет мышление трехлетнего ребенка. Но она категорически отказалась».
Заслуга великой актрисы и великой матери в том, что ее «особенный» сын не только прожил полномерную жизнь – 65 лет, хотя люди с подобным диагнозом редко доживают и до 40-летнего рубежа. Она смогла развить таланты мальчика, дать ему образование. Шестаков хорошо знал иностранные языки, музыку, прекрасно рисовал. И был добрым, отзывчивым человеком.
После развода с Шестаковым Саввина вышла замуж за Анатолия Васильева, с которым прожила более 30 лет. Отчим очень любил пасынка и после смерти матери остался его лучшим другом.
По предварительным данным, Сергея похоронят рядом с родителями на Новодевичьем кладбище, - пишет СтарХит.