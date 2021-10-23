В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+17° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Собчак показала фотографию роскошного номера в итальянском отеле

Ирина Лебедева
27 минут назад

Едва оправившаяся от травм и нервных потрясений, связанных с ДТП в Сочи, Ксения Собчак улетела в Италию. Там она должна была быть ведущей на свадьбе бывшего замглавы Минфина РФ 60-летнего Андрея Вавилова и 24-летней конкуристки Софи-Антуанетты Дилуа,

Собчак показала фотографию роскошного номера в итальянском отеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для Андрея Вавилова этот брак стал третьим по счету, для Софи — первым. О грядущей свадьбе наездница сообщила в начале сентября, опубликовав фото с кольцом с огромным бриллиантом.

Для гостей были забронированы номера в итальянском отеле Grand Hotel Tremezzo — одном из самых дорогих на озере Комо. Традиционная роскошь – белая с золотой отделкой мебель, бронзовые светильники…Собчак выложила в сторис инстаграма фотографию из своего номера.

Самой светской львице обстановка формата «дорого-богато» не особенно понравилась, о чем она и сообщила подписчикам.

Ну а пока у пары молодоженов и их гостей в Италии праздник, в России следователи занимаются уголовным делом, которое было заведено из-за смертельной аварии недалеко от аэропорта Адлера. Как известно, Mercedes, в котором ехала Собчак, внутри с машиной Volkswagen. В ДТП погибла женщина, ехавших в Volkswagen. Ксения Анатольевна проходит по делу свидетельницей.

Ранее Собчак побывала на допросе в Сочи. Телеведущая отметила, что очной ставки между ней и водителем не было, а правоохранители попросили подтвердить подлинность съемок с «Розы Хутор», после которой журналистка отправилась в аэропорт.

Шоу-бизнес,Андрей Вавилов,Ксения Собчак,Минфин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители