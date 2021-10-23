Собчак показала фотографию роскошного номера в итальянском отеле

Едва оправившаяся от травм и нервных потрясений, связанных с ДТП в Сочи, Ксения Собчак улетела в Италию. Там она должна была быть ведущей на свадьбе бывшего замглавы Минфина РФ 60-летнего Андрея Вавилова и 24-летней конкуристки Софи-Антуанетты Дилуа,

Фото: РИА Новости РИА Новости

Для Андрея Вавилова этот брак стал третьим по счету, для Софи — первым. О грядущей свадьбе наездница сообщила в начале сентября, опубликовав фото с кольцом с огромным бриллиантом.

Для гостей были забронированы номера в итальянском отеле Grand Hotel Tremezzo — одном из самых дорогих на озере Комо. Традиционная роскошь – белая с золотой отделкой мебель, бронзовые светильники…Собчак выложила в сторис инстаграма фотографию из своего номера.

Самой светской львице обстановка формата «дорого-богато» не особенно понравилась, о чем она и сообщила подписчикам.

Ну а пока у пары молодоженов и их гостей в Италии праздник, в России следователи занимаются уголовным делом, которое было заведено из-за смертельной аварии недалеко от аэропорта Адлера. Как известно, Mercedes, в котором ехала Собчак, внутри с машиной Volkswagen. В ДТП погибла женщина, ехавших в Volkswagen. Ксения Анатольевна проходит по делу свидетельницей.