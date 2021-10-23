Дочь Борисовой объявила голодовку из-за ссоры с матерью

У Даны Борисовой с дочерью очень непростые отношения. Девочка то уходила из дома к отцу, то наносила себе травмы… После последнего инцидента контакт в семье вроде бы наладился, во всяком случает, так писала Дана в социальной сети.

Фото: Instagram Instagram

И вот новый конфликт – дочь телеведущей объявила голодовку, поскольку разгневанная мать выбросила ее iPhone в окно. Таким образом телеведущая хотела отучить дочь он зависимости от этого гаджета.

Полина решила проявить характер – отказалась есть и ходить в школу.

Впрочем, телеведущая относится к этой истории с юмором.

«Полина бастует, так как некоторым образом, не без моего, конечно, участия, телефон упал с 11 этажа и разбился вдребезги», - написала она в сторис инстаграма.

Борисова не раз заявляла, что странности в поведении ее дочери обусловлены отсутствием помощи в ее воспитании со стороны отца девочки.

Ранее Дана писала, что Полина попортила рукопись ее книги, и от страха быть наказанной выкинула ее. Полина же, скорее всего, не без помощи отца, а как считает телеведущая, и с его подачи, обвинила мать в возврате к употреблению запрещенных веществ.

Был вызван наряд полиции, приехал и отец девочки, правда, Борисова не пустила его на порог.