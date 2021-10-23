Съемочная группа в ходе съемок фильма «Ржавчина» с участием актера Алека Болдуина сталкивалась с внутренними разногласиями. За несколько часов до роковой стрельбы, в ходе которой Болдуин случайно выстрелил в кинооператора и режиссера, несколько человек покинули площадку в знак протеста против условий труда. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Как пишет издание, ссылаясь на свои источники, проблемы в коллективе начались с первого дня работы. Изначально предполагалось, что участники съемочной группы будут проживать в отеле недалеко от места съемок. На деле им приходилась ежедневно преодолевать около 80 километров, чтобы добраться до площадки.

Сообщается также, что пистолет, из которого стрелял Болдуин, прежде вызывал нарекания, а протоколы безопасности и проверки оружия в ходе съемочного процесса не соблюдались.

Напомним, что ранее на съемочной площадке в США произошел трагический инцидент. Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы. Оператора Галину Хатчинс с ранением шеи доставили на вертолете в больницу города Альбукерке, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Режиссер картины уже выписан из больницы.

Сам Болдуин впоследствии заявил, что его «сердце разбито». Он выразил соболезнования семье погибшей и заявил, что находится в постоянном контакте с ними. Актер добавил, что сейчас он активно сотрудничает со следствием, чтобы выяснить, как могла произойти трагедия.