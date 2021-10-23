Умерла народная артистка России Татьяна Бестаева

На 85-м году жизни скончалась известная актриса Театра имени Моссовета, народная артистка России Татьяна Бестаева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
«С прискорбием сообщаем о том, что сегодня скончалась замечательная актриса Татьяна Бестаева», — сообщили в Театре имени Моссовета.
Причина смерти актрисы пока не называется О месте и времени церемоний прощания и похорон будет объявлено дополнительно.
Татьяна Бестаева родилась 13 июня 1937 года в селе Чурбаули в Северной Осетии. Она окончила ВГИК и в 1961 голу стала актрисой Театра имени Моссовета, в котором служила всю жизнь.
Звание народной артистки РСФСР Бестаева получила в 1990 году. Актриса много снималась в фильмах и сериалах: «Матрос с "Кометы"», «Роман и Франческа», «Тени забытых предков», «Длинная дорога в короткий день» и «Следствие ведут ЗнаТоКи».