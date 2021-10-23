Манукян - старший: «Мне угрожали, что убьют меня и моего сына»

«Мне угрожали, что убьют меня и моего сына, судились со мной, жаловались везде. Я столько всего пережил за эти годы, никому не пожелаю. В итоге пять квартир я выкупил обратно, но часть семей еще остались, хотя я им предлагал отдать квартиру моего сына. Конечно, я уже сто раз пожалел, что связался со строительством этого дома. Почти 9 лет решаю эту проблему, но дал себе слово, что доведу все до конца», - рассказал Манукян.