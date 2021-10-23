Манукян - старший: «Мне угрожали, что убьют меня и моего сына»

Ашот Манукян – отец блогера Давида, ставшего известным всей стране на фоне романа с Ольгой Бузовой. Мужчина живет в Новосибирске, он далек от шоу-бизнеса, но также прославился, хоть и не столь масштабно. Он строитель и попал под судебную юрисдикцию из-за построенного дома, который был признан незаконным, - информирует Комсомольская Правда».
Ашот даже стал фигурантом уголовного дела. Но попал под амнистию в честь 70-летия Победы.
В свое время Манукян построил на принадлежащем ему земельном участке трехэтажный дом. Но это не личный особняк. В постройке 21 квартира, которые бизнесмен реализовал. Но подобное строительство в России считается незаконным, и по решению суда трехэтажку должны были снести еще в 2014 году.
Люди, узнав, что они не могут прописаться на своих квадратных метрах, а потом – и о том, что дом признан незаконным строением и подлежит сносу, подали на застройщика в суд.
Пока что дом стоит на месте. Суд принял во внимание доводы тех, кто остается на улице при сносе здания. 5 квартир из 21 Ашот выкупил обратно.
«Мне угрожали, что убьют меня и моего сына, судились со мной, жаловались везде. Я столько всего пережил за эти годы, никому не пожелаю. В итоге пять квартир я выкупил обратно, но часть семей еще остались, хотя я им предлагал отдать квартиру моего сына. Конечно, я уже сто раз пожалел, что связался со строительством этого дома. Почти 9 лет решаю эту проблему, но дал себе слово, что доведу все до конца», - рассказал Манукян.
Давид Манукян так рассказывал о этой тяжелой ситуации:
«После этого у него начались проблемы со здоровьем. За долги мы продали все: две машины, квартиру. Жили в проблемном доме, идущем под снос. У папы со здоровьем до сих пор плохо — сахарный диабет».