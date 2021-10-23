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Манукян - старший: «Мне угрожали, что убьют меня и моего сына»

Ирина Лебедева
52 минуты назад

Ашот Манукян – отец блогера Давида, ставшего известным всей стране на фоне романа с Ольгой Бузовой. Мужчина живет в Новосибирске, он далек от шоу-бизнеса, но также прославился, хоть и не столь масштабно. Он строитель и попал под судебную юрисдикцию из-за построенного дома, который был признан незаконным, - информирует Комсомольская Правда».

Манукян - старший: «Мне угрожали, что убьют меня и моего сына»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ашот даже стал фигурантом уголовного дела. Но попал под амнистию в честь 70-летия Победы.

В свое время Манукян построил на принадлежащем ему земельном участке трехэтажный дом. Но это не личный особняк. В постройке 21 квартира, которые бизнесмен реализовал. Но подобное строительство в России считается незаконным, и по решению суда трехэтажку должны были снести еще в 2014 году.

Люди, узнав, что они не могут прописаться на своих квадратных метрах, а потом – и о том, что дом признан незаконным строением и подлежит сносу, подали на застройщика в суд.

Пока что дом стоит на месте. Суд принял во внимание доводы тех, кто остается на улице при сносе здания. 5 квартир из 21 Ашот выкупил обратно.

«Мне угрожали, что убьют меня и моего сына, судились со мной, жаловались везде. Я столько всего пережил за эти годы, никому не пожелаю. В итоге пять квартир я выкупил обратно, но часть семей еще остались, хотя я им предлагал отдать квартиру моего сына. Конечно, я уже сто раз пожалел, что связался со строительством этого дома. Почти 9 лет решаю эту проблему, но дал себе слово, что доведу все до конца», - рассказал Манукян.

Давид Манукян так рассказывал о этой тяжелой ситуации:

«После этого у него начались проблемы со здоровьем. За долги мы продали все: две машины, квартиру. Жили в проблемном доме, идущем под снос. У папы со здоровьем до сих пор плохо — сахарный диабет».

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Ашот Манукян,Комсомольская правда,
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