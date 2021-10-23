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Валерия Гаркалина снова ввели в кому

Lenta.ruиещё 19
1 час назад

Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный в больницу №40 в Коммунарке, находится в критическом состоянии. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, актеру проводят переливание крови из-за начавшегося сепсиса. Кроме того, его снова ввели в медикаментозную кому. Также известно, что Гаркалину диагностировали тромбоз на фоне коронавируса.

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Ранее стало известно о резком ухудшении состояния Гаркалина. По данным Mash, врачи отмечают постепенное снижение функций его легких — сатурация (показатель насыщения крови кислородом — прим. «Ленты.ру») упала до 40 процентов.

Артиста доставили в больницу №40 в Коммунарке 2 октября. У него был выявлен коронавирус. Состояние актера резко ухудшалось, позже он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Отмечалось, что болезнь у него развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.

Шоу-бизнес,Видео,Валерий Гаркалин,Комсомольская правда,Lenta.ru,
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