Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный в больницу №40 в Коммунарке, находится в критическом состоянии. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, актеру проводят переливание крови из-за начавшегося сепсиса. Кроме того, его снова ввели в медикаментозную кому. Также известно, что Гаркалину диагностировали тромбоз на фоне коронавируса.

Ранее стало известно о резком ухудшении состояния Гаркалина. По данным Mash, врачи отмечают постепенное снижение функций его легких — сатурация (показатель насыщения крови кислородом — прим. «Ленты.ру») упала до 40 процентов.