Соседов заявил, что Успенская стала похожа на куклу Барби

Любовь Успенская не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов. Очередное преображение королевы русского шансона стало темой для обсуждения в программе «Хватит слухов!» на канале TV.

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Музыкальный критик Сергей Соседов убежден, что 67-летней Любови Залмановне пора остановиться. По его мнению, певица уже потеряла собственную индивидуальность и стала похожа на куклу Барби. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Мне кажется, Люба перебарщивает с пластикой, филлерами. Не нужно этого делать. Она похожа на куклу Барби, это не очень соответствует репертуару Успенской», - заявил критик.

Пластический хирург Тимур Хайдаров, который как раз и оперировал Успенскую, с этим на согласен. Он считает, что при помощи коррекции груди, живота, ягодиц, а также рук и ног (все это Любовь Залмановна подвергла переделке) у певицы идеальная фигура. А про ее настоящий возраст следует позабыть.

Актриса Настасья Самбурская также не видит в том, что женщина стремится быть вечно молодой, ничего зазорного.

«Конечно, хочется всегда оставаться молодой и красивой. Ну а Любови ватник, что ли надеть? Косынку завязать, зубы на полку положить? Она востребована и прекрасна. Что еще надо?»

Певица Любовь Успенская раскритиковала Ксению Собчак из-за ее поведения после смертельного ДТП в Сочи. Певица призналась, что Ксения – не тот человек, с которым бы ей хотелось поддерживать приятельские отношения, тем не менее, она сочувствует ситуации, в которой оказалась телеведущая.