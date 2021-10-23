«Преступники»: Васильева советует судить невакцинированных

Татьяна Васильева, российская артистка театра и кино, призывает принять к «антиваксерам» самые жесткие меры. Вплоть до суда и направления за решетку. Она считает, что именно из-за них она теряет заработок.
«Почему я должна сейчас не работать из-за тех, кто принципиально не прививается и носит на себе заболевание? Нужно смотреть на это более жестко. Если человек по каким-то своим убеждениям непонятным не прививается, он кто? В этой ситуации он преступник, его надо судить», — высказалась Васильева, отрывок выступления которой выложил в инстаграм Станислав Садальский.
При этом 74- х летняя Народная артистка России не один раз сделала прививку и дважды болела ковидом.
«ТРИ прививки поставила, ДВА раза переболела.
Где логика? Актриса призвала сажать в тюрьму непривитых россиян,
А ты разделяешь мнение актрисы?», - спросил Садальский у подписчиков.
Фолловеры были удивлены заявлением Васильевой.
«Танечка, Вы ничего никому не должны! Но и мы вам тоже», «Без комментариев... Это дно», «Интересно, есть ли прививки от маразма», «Разочаровала Татьяна», «Раньше восхищалась ею! Сейчас промолчу...»
Актер Станислав Садальский уже критиковал свою коллегу Татьяну Васильеву, которая ранее заявила, что он распространяет сплетни в телеэфире вместо того, чтобы заниматься актерским ремеслом.
Татьяна Васильева в интервью Youtube-проекту «Эмпатия Манучи» сказала, что Садальский мог бы превратиться в хорошего актера, но предал свою профессию.