В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

«Преступники»: Васильева советует судить невакцинированных

Ирина Лебедева
47 минут назад

Татьяна Васильева, российская артистка театра и кино, призывает принять к «антиваксерам» самые жесткие меры. Вплоть до суда и направления за решетку. Она считает, что именно из-за них она теряет заработок.

«Преступники»: Васильева советует судить невакцинированных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Почему я должна сейчас не работать из-за тех, кто принципиально не прививается и носит на себе заболевание? Нужно смотреть на это более жестко. Если человек по каким-то своим убеждениям непонятным не прививается, он кто? В этой ситуации он преступник, его надо судить», — высказалась Васильева, отрывок выступления которой выложил в инстаграм Станислав Садальский.

При этом 74- х летняя Народная артистка России не один раз сделала прививку и дважды болела ковидом.

«ТРИ прививки поставила, ДВА раза переболела.

Где логика? Актриса призвала сажать в тюрьму непривитых россиян,

А ты разделяешь мнение актрисы?», - спросил Садальский у подписчиков.

Фолловеры были удивлены заявлением Васильевой.

«Танечка, Вы ничего никому не должны! Но и мы вам тоже», «Без комментариев... Это дно», «Интересно, есть ли прививки от маразма», «Разочаровала Татьяна», «Раньше восхищалась ею! Сейчас промолчу...»

Актер Станислав Садальский уже критиковал свою коллегу Татьяну Васильеву, которая ранее заявила, что он распространяет сплетни в телеэфире вместо того, чтобы заниматься актерским ремеслом.

Татьяна Васильева в интервью Youtube-проекту «Эмпатия Манучи» сказала, что Садальский мог бы превратиться в хорошего актера, но предал свою профессию.

Шоу-бизнес,Станислав Садальский,Татьяна Васильева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители