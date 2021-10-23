«Преступники»: Васильева советует судить невакцинированных

«Почему я должна сейчас не работать из-за тех, кто принципиально не прививается и носит на себе заболевание? Нужно смотреть на это более жестко. Если человек по каким-то своим убеждениям непонятным не прививается, он кто? В этой ситуации он преступник, его надо судить», — высказалась Васильева, отрывок выступления которой выложил в инстаграм Станислав Садальский.