В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

«Я задыхаюсь»: Гузеева о своем состоянии после выписки

Ирина Лебедева
56 минут назад

Около месяца назад Лариса Гузеева вернулась со съемок из Крыма и по приезду почувствовала себя плохо. Звезда начала чихать и кашлять, состояние ее ухудшалось, и в итоге телеведущую госпитализировали в больницу в Коммунарке. Там она провела несколько недель, поскольку легкие были поражены более чем на 55 %.

«Я задыхаюсь»: Гузеева о своем состоянии после выписки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас Лариса дома. Однако выздоровевшей она себя считать не может – чувствует себя достаточно плохо, - пишет Экспресс Газета.

Журналисты программы Первого канала «Пусть говорят» попытались расспросить Гузееву о ее состоянии.

«Почти месяц отлежала в «Коммунарке». Простите, мне не очень хорошо. Мне сейчас тяжело, я первые сутки дома. Извините, что сумбурно, я задыхаюсь. Еще лечиться и лечиться, а там посмотрим. Я переродилась, мне так кажется», - сообщила телеведущая.

Действительно, Лариса Александровна в корне изменила свое отношение к вакцинации. Если раньше она была ее противницей - она одна из всех своих домочадцев не поставила себе прививку, то теперь нападает на «антиваксеров».

«Я тоже думала, что все умрут, а я останусь. Всех коснется, а меня - нет. Но нет, это так не выбирает. От этого бесстыдства (продажа сертификатов и справок) у меня волосы дыбом, кровь в жилах стынет…»

Гузеева отметила, что теперь ей необходимо «учиться всему заново». По словам телеведущей, «вирус жестокий».

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители