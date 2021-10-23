«Я задыхаюсь»: Гузеева о своем состоянии после выписки

Около месяца назад Лариса Гузеева вернулась со съемок из Крыма и по приезду почувствовала себя плохо. Звезда начала чихать и кашлять, состояние ее ухудшалось, и в итоге телеведущую госпитализировали в больницу в Коммунарке. Там она провела несколько недель, поскольку легкие были поражены более чем на 55 %.

Сейчас Лариса дома. Однако выздоровевшей она себя считать не может – чувствует себя достаточно плохо, - пишет Экспресс Газета.

Журналисты программы Первого канала «Пусть говорят» попытались расспросить Гузееву о ее состоянии.

«Почти месяц отлежала в «Коммунарке». Простите, мне не очень хорошо. Мне сейчас тяжело, я первые сутки дома. Извините, что сумбурно, я задыхаюсь. Еще лечиться и лечиться, а там посмотрим. Я переродилась, мне так кажется», - сообщила телеведущая.

Действительно, Лариса Александровна в корне изменила свое отношение к вакцинации. Если раньше она была ее противницей - она одна из всех своих домочадцев не поставила себе прививку, то теперь нападает на «антиваксеров».

«Я тоже думала, что все умрут, а я останусь. Всех коснется, а меня - нет. Но нет, это так не выбирает. От этого бесстыдства (продажа сертификатов и справок) у меня волосы дыбом, кровь в жилах стынет…»