Ученицу Табакова избили в частной гостинице в Сочи

Сотрясение мозга и заявлением в полицию закончилась попытка актрисы Елены Антоненко, одной из любимых учениц Олега Табакова, снять номер в недорогом отеле. По словам Елены, на нее напал хозяин гостиницы в Лазаревском, пообещав «закопать в яме, где никто не найдет», после замечания о плохих условиях в номере.

Фото: Instagram Instagram

Елена с супругом приехали в Лазаревское на несколько дней для того, чтобы помочь ее сестре оформить документы на недавно приобретенную недвижимость. Гостиницу они забронировали еще из Москвы. Однако по приезду пара обнаружила, что симпатичные картинки на сайте не соответствуют реалиям.

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«Условия не просто плохие, а очень плохие. Бывший пионерский лагерь. Грязно. Кроме того, встретивший нас представитель гостевого дома по имени Ян повёл себя неприлично грубо. Когда я сказала, что нам у них не нравится, поэтому переночуем одну ночь, а наутро будем искать гостиницу получше, он ответил, что на одну ночь они не сдают, и чтобы мы убирались прямо сейчас», - рассказала журналистам Антоненко.

Далее, сообщила она, мужчина начал кричать: ««Это Кавказ, тут свои порядки, вас закопают в яме, и никто не найдет», схватил ее за шею и несколько раз ударил. Она вызвала полицию, написала заявление. А на следующее утро обратилась в травмпункт. Врачи зафиксировали синяки и гематомы, а также диагностировали сотрясение мозга.

Хозяин отеля Ян Полынцов подтвердил, что «женщина, которая в итоге вызвала полицию, действительно бронировала номер на двоих со своим мужем. Но мы не знали, что она артистка».

По версии отельера, дама просто оказалась очень скандальной и подняла крик, будто ее «прямо сейчас убивают» абсолютно безосновательно.

«У нас отель «две звезды». Для простых людей, которые готовы проживать в скромных условиях. В номере лежит чистое постельное бельё и два полотенца, из крана течёт горячая вода, есть свет и канализация. Клиентка же, о которой мы с вами говорим, требовала поставить ей в номер также стол, зеркало и дать дополнительный комплект полотенец. У нас не было в наличии. Женщина обиделась и сказала, что уедет».

По словам Полынцова, в гостинице велась видеозапись, и он уже передал ее полиции. Антоненко подала заявление об избиении в правоохранительные органы, приложив медицинские документы. Сейчас звезда долечивается в Москве.

NEWS.ru обратились к эксперту по внутреннему туризму Арсению Аредову за комментариями. Он подтвердил, что подобные ситуации не редкость для отечественных курортов. В отличие от представителей зарубежных гостиниц, где все же стремятся руководствоваться правилом «клиент всегда прав», на персонал российских гостинице поступает очень много жалоб.

«Какой-то неправильный менталитет. Проблему, я считаю, надо решать — проверками, системой штрафов и так далее. Жёсткими мерами», - сказал Ареддов.