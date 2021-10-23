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Родители убитого Болдуином оператора выдвинули требование

Елена Прошина
33 минуты назад

Живущие на Украине родители погибшего оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма с участием Алека Болдуина потребовали наказать виновных после того, как их дочь была убита актером на съемках ленты «Ржавчина», пишет The Sun.

Родители убитого Болдуином оператора выдвинули требование
Фото: ReutersReuters

Как сообщили друзья семьи, отец Анатолий - бывший военнослужащий советского флота, мать Ольга Андрусевич. Сразу после известий о смерти они пытались вылететь в США, но у женщины возникли сложности с документами. «Если их дочь умерла по ошибке, кому-то придется заплатить», — отметил друг Галины из Киева.

Источники издания отмечают, что в киностудии опасаются иска со стороны семьи, если выяснится, что гибель оператора можно было избежать. У Хатчинс остались муж Мэтью и восьмилетний сын Андрос в Калифорнии.

Погибшая окончила Киевский университет по специальности журналистика и часто работала продюсером документальных фильмов BBC. «Галине всегда хотелось чего-то большего, поэтому она выучила английский и подала заявку на грин-карту США, которую получила. Покинула Украину более десяти лет назад. Была очень сильной и целеустремленной», — сказал двоюродный брат Иван Андрусевич.

Как сообщалось ранее, в съемочной группе американской кинокартины в течение нескольких дней до инцидента со стрельбой были серьезные внутренние разногласия. Так, за несколько часов до того, как Болдуин случайно ранил из пистолета кинооператора Галину Хатчинс и режиссера ленты Джоэла Соусу, около шести рабочих ушли со съемочной площадки в знак протеста против условий труда.

Алек Болдуин заявил, что сотрудничает со следствием в рамках расследования трагедии. По его словам, он шокирован «непреднамеренным убийством» оператора Галины Хатчинс, поддерживает контакт с семьёй и готов оказать поддержку.

Шоу-бизнес,Алек Болдуин,
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