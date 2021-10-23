В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

У рэпера DMX после смерти нашлось 15 неподтвержденных детей

Газета.Ru
29 минут назад

После смерти американского рэпера и актера Эрла Симмонса, известного как DMX, как минимум 15 человек заявили, что являются его детьми. Об этом пишет Page Six.

У рэпера DMX после смерти нашлось 15 детей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На этой неделе судья назначила трех сыновей DMX, Ксавьера, Такому и Шона Симмонса от брака с Ташерой Симмонс, временными владельцами поместья покойного отца. У DMX было несколько внебрачных связей во время его брака с Ташерой.

На фоне борьбы за наследство все больше людей заявляют, что они - дети музыканта. На этой неделе женщина из Джорджии по имени Рэйвен Бармер-Симмонс заявила, что является дочерью легендарного покойного хип-хоп исполнителя. Она и еще 14 предполагаемых детей покойного рэпера пройдут анализ ДНК, чтобы подтвердить заявленное родство.

Популярный в 2000-х музыкант скончался 9 апреля в возрасте 50 лет. В момент смерти рядом c артистом, находившимся на аппарате жизнеобеспечения, были его родственники.

Ранее сообщалось, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители