Стала известна стоимость вечеринки Лободы в Дубае

Свой день рождения звезда отметила с размахом – устроила шикарную вечеринку в ОАЭ, куда ее самые близкие друзья прилетели на частном самолете, и завершила вечер роскошным фейерверком.

Фото: Instagram Instagram

Роскошная вечеринка Светланы Лободы по случаю 39-летия певицы оказалась весьма недешевой – как сообщает телеграм-канал «КУРЯТНИК», стоила она 15 миллионов рублей.

Праздник прошел красиво и с размахом – украшенные гирляндами шатры стояли посреди пустыни, гости пили дорогие напитки и заедали их черной осетровой икрой. Прямо посреди пустыни поставили сцену, где выступали музыканты и гимнасты. Праздник организовал модельер Бичолла Тетрадзе, близкий друг певицы, с помощью дубайской компании, которая также организовывала вечеринки для Тимати. Выступила на сцене и сама лобода, которая появилась в шикарном платье-сетке.