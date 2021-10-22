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Стала известна стоимость шикарного юбилея Светланы Лободы в Дубае

Passion.ru
44 минуты назад

Свой день рождения звезда отметила с размахом – устроила шикарную вечеринку в ОАЭ, куда ее самые близкие друзья прилетели на частном самолете, и завершила вечер роскошным фейерверком.

Стала известна стоимость вечеринки Лободы в Дубае
Фото: InstagramInstagram

Роскошная вечеринка Светланы Лободы по случаю 39-летия певицы оказалась весьма недешевой – как сообщает телеграм-канал «КУРЯТНИК», стоила она 15 миллионов рублей.

Праздник прошел красиво и с размахом – украшенные гирляндами шатры стояли посреди пустыни, гости пили дорогие напитки и заедали их черной осетровой икрой. Прямо посреди пустыни поставили сцену, где выступали музыканты и гимнасты. Праздник организовал модельер Бичолла Тетрадзе, близкий друг певицы, с помощью дубайской компании, которая также организовывала вечеринки для Тимати. Выступила на сцене и сама лобода, которая появилась в шикарном платье-сетке.

А завершился праздник фейерверком с надписью: «Я люблю тебя». По предположению телеграм-канала, оплачивал все армянский олигарх Артур Гранц, ему также принадлежит и частный самолет, на котором гости прилетели в Дубай. Предположительно, пара вместе уже больше года, и близкие к паре источники телеграм-канала отмечают, что у них все очень серьезно.

Шоу-бизнес,Тимати,Светлана Лобода,
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