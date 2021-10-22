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Таксист рассказал свою версию скандала с актрисой Бортич

Вероника Полынина
56 минут назад

Водитель такси, накануне высадивший актрису Александру Бортич из машины, рассказал свою версию конфликта.

Таксист рассказал свою версию скандала с актрисой Бортич
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ответ таксиста на претензии артистки опубликован на портале «ЯПлакалъ».

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По словам водителя, когда Бортич с ребенком и спутницей села в машину, он сразу поинтересовался ее предпочтениями по температуре в салоне, выбору радио и маршрута.

«Предупредил, что поездка по навигатору займет 35 минут, но может быть и дольше, т.к. 9-бальные пробки, может даже час, в ответ Бортич очень раздраженно отреагировала, что "типа не надо тут..."», - рассказал водитель.

Он сообщил также, что актриса попросила включить свет сзади, но через несколько минут свет начал ему мешать, и он спросил, может ли он его выключить.

«И тут все началось... Сразу человек поменялся в поведении. Мне было заявлено, что они всегда ездят со светом, потому что ребенок засыпает иначе, и, сказано: "никогда никаких проблем не было поэтому я предлагаю Вам...." Короче, хотела сказать "заткнуться", но сдержалась.. И далее разговор проходил с ее стороны в повелительном и высокомерном тоне», - рассказал водитель.

Позже ребенок начал капризничать, и актриса, по словам таксиста, начала ему петь песню «про писю».

Затем Бортич захотела поехать другим маршрутом, водитель попытался ей возразить, но актриса заявила, что его «никто не спрашивает». Мужчина признался, что после этого «на секунду потерял контроль» и заявил пассажирке, что она «приехала».

«После небольших пререканий типа "я ни на кого не орала, никого не оскорбляла" она стала собираться. Я сказал, чтобы не выходили, я сейчас СВЕРНУ К ТРОТУАРУ, они пулей просто вылетели, не забыв сильно хлопнуть дверьми», - заявил таксист.

Накануне актриса Александра Бортич пожаловалась в сторис Instagram, что ее с маленьким ребенком в дождь высадил таксист посреди Звенигородского шоссе в Москве, так что ей пришлось переходить через три полосы. По словам актрисы, водитель мотивировал это тем, что она ему якобы нагрубила, хотя «на самом деле грубил с самого начала он».

Шоу-бизнес,Александра Бортич,
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