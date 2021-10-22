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Болдуин впервые высказался о трагедии на съемках

Елена Прошина
47 минут назад

Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что шокирован и опечален трагическим инцидентом на съемочной площадке. Об этом он написал в своем Instagram.

Болдуин впервые высказался о трагедии на съемках
Фото: ReutersReuters

«Не существует слов, которые могли бы передать, как я шокирован и опечален трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей глубоко обожаемой коллеги», - написал Болдуин.

Он сообщил, что сотрудничает с полицией для установления причин трагедии, а также находится в контакте с мужем убитой, предлагая поддержку ему и его семье.

«Мое сердце разбито из-за ее мужа, их сына и всех, кто любил и знал Галину», - заключил актер.

Алек Болдуин на съемках вестерна «Ржавчина» выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостым патроном. Выстрелом голливудский актер убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса.

Шоу-бизнес,Алек Болдуин,
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