Болдуин впервые высказался о трагедии на съемках

Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что шокирован и опечален трагическим инцидентом на съемочной площадке. Об этом он написал в своем Instagram.

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«Не существует слов, которые могли бы передать, как я шокирован и опечален трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей глубоко обожаемой коллеги», - написал Болдуин.

Он сообщил, что сотрудничает с полицией для установления причин трагедии, а также находится в контакте с мужем убитой, предлагая поддержку ему и его семье.

«Мое сердце разбито из-за ее мужа, их сына и всех, кто любил и знал Галину», - заключил актер.