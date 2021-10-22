Солистку «Банд’Эрос» обманули на 8,5 млн рублей

Солистка группы «Банд’Эрос» Татьяна Миловидова стала жертвой мошенницы. Как сообщает «КП», певица заняла 6,5 млн рублей женщине, которая пообещала ей вернуть сумму с процентами в 2 млн рублей, однако к дате уплаты долга она перестала выходить на связь.

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Более двух лет назад незнакомка связалась с Миловидовой и заявила, что позвонила ей по рекомендации близких друзей певицы. Она предложила ей взаимовыгодное сотрудничество – от Татьяны требовалось предоставить третьим лицам в долг крупную сумму под залог их недвижимости. За услуги солистке пообещали прибыль в виде процентов.

Не увидев рисков в сделке, певица согласилась, подписала договор и передала требуемую сумму – 6,5 млн рублей. Еще 2 млн рублей сверху ей пообещали вернуть в качестве процентов по займу.

Однако спустя год, когда пришло время вернуть деньги, женщина не вышла с ней на связь. Миловидова попыталась разыскать ее самостоятельно, но мошенница словно испарилась. После этого Татьяна обратилась в полицию.