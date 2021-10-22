В новом сезоне «Холостяка» примут участие два жениха

Директор ТНТ Роман Петренко заявил, что в новом сезоне шоу «Холостяк» примут участие два героя. Вместе с тем девушки впервые смогут сами выбирать более симпатичного им участника, сообщает Teleprogramma.pro.

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«Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный «Холостяк» — то есть в шоу будут участвовать два героя. И каждая из участниц будет определять — кого она захочет больше», — пояснил Петренко.

Имена холостяков пока не объявлены. Однако известно, что поклонники шоу хотели бы увидеть в шоу актера Милоша Биковича, рэпера JONY, а также блогера Давида Манукяна.

В прошлом сезоне «Холостяка» девушки боролись за сердце рэпера Тимати. Артист подарил дорогое кольцо модели из Испании Екатерине Сафаровой. Тем не менее их роман так ни к чему и не привел.

Отмечается, что за все сезоны «Холостяка» пока ни один из главных героев не выстроил отношений с финалисткой проекта.

Ранее звезда австралийской версии шоу «Холостяк» Эшли Фейркло рассказала о том, что попала в тоталитарную секту.