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В новом сезоне «Холостяка» примут участие два жениха

Елена Прошина
30 минут назад

Директор ТНТ Роман Петренко заявил, что в новом сезоне шоу «Холостяк» примут участие два героя. Вместе с тем девушки впервые смогут сами выбирать более симпатичного им участника, сообщает Teleprogramma.pro.

В новом сезоне «Холостяка» примут участие два жениха
Фото: InstagramInstagram

«Раньше у нас мужчина выбирал женщину, но теперь мы дадим возможность женщине выбирать из холостяков. На этот раз у нас будет сдвоенный «Холостяк» — то есть в шоу будут участвовать два героя. И каждая из участниц будет определять — кого она захочет больше», — пояснил Петренко.

Имена холостяков пока не объявлены. Однако известно, что поклонники шоу хотели бы увидеть в шоу актера Милоша Биковича, рэпера JONY, а также блогера Давида Манукяна.

В прошлом сезоне «Холостяка» девушки боролись за сердце рэпера Тимати. Артист подарил дорогое кольцо модели из Испании Екатерине Сафаровой. Тем не менее их роман так ни к чему и не привел.

Отмечается, что за все сезоны «Холостяка» пока ни один из главных героев не выстроил отношений с финалисткой проекта.

Ранее звезда австралийской версии шоу «Холостяк» Эшли Фейркло рассказала о том, что попала в тоталитарную секту.

После долгих переговоров ей удалось сбежать, однако уже в Австралии она обратилась за помощью к психологу, и ей диагностировали «посттравматическое расстройство».

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Роман Петренко,Тимати,Милош Бикович,
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