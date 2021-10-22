Моргенштерн не смог попасть в список хедлайнеров «Ночи музыки»

Рэпер Моргенштерн не попал в список хедлайнеров фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге в 2021 году, так как изначально сам отказался выступать на нем. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал организатор фестиваля, продюсер Евгений Горенбург, отвечая на один из вопросов.

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«Это [отсутствие Моргенштерна в списках] не творческое решение. Мы его пригласили изначально, он отказался — еще зимой. Если артист отказывается, мы не строим на него планов. [Позже] когда он согласился, у нас уже не было места», — сказал Горенбург.

По его словам, поскольку организаторы «Ночи музыки» «для себя приняли решение что Моргенштерн не будет участвовать», не стали настаивать и на приезде его друга, рэпера Slava Marlow (Артем Готлиб). «[Хотя] мне он очень нравится. <…> Не исключаем для себя приглашение Славы в будущем», — сказал Горенбург.