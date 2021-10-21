Норкин рассказал анекдот о QR-кодах из-за COVID-19

«Пришел вчера в ресторан, показал им свой QR-код, они просканировали и сказали, что, согласно моему QR-коду, я — куриная грудка за 270,90 и выгнали. Шутки шутками, а без каких-то новых антиковидных мер безопасности мы, наверно, уже не обойдемся», — с такого вступления Норкин начал эфир, посвященный четвертой волне COVID-19 в России и возможным ограничениям в связи с этим.