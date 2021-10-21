Норкин рассказал анекдот о QR-кодах из-за COVID-19

Телеведущий Андрей Норкин в начале эфира передачи «Место встречи» на «НТВ» от 20 октября отметил, что в России снова стали появляться шуточки про QR-коды и даже озвучил одну из них.
«Пришел вчера в ресторан, показал им свой QR-код, они просканировали и сказали, что, согласно моему QR-коду, я — куриная грудка за 270,90 и выгнали. Шутки шутками, а без каких-то новых антиковидных мер безопасности мы, наверно, уже не обойдемся», — с такого вступления Норкин начал эфир, посвященный четвертой волне COVID-19 в России и возможным ограничениям в связи с этим.
Остроты телеведущего давно стали изюминкой передачи «Место встречи». Однако обычно он эффектно завершал передачи за счет удачной шутки по теме программы. Видимо на этот раз, чтобы с самого начала сбавить градус серьезности, Норкин решил сделать исключение и зачитать анекдот и в начале передачи.
Отметим, что на момент обсуждений участниками шоу очередных коронавирусных ограничений президент Владимир Путин только проводил совещание с правительством по данному вопросу.