В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+25° в 
USD 70.99EUR 82.64BRENT 84.09
Войти в почту

Норкин рассказал анекдот о QR-кодах из-за COVID-19

Елена Прошина
34 минуты назад

Телеведущий Андрей Норкин в начале эфира передачи «Место встречи» на «НТВ» от 20 октября отметил, что в России снова стали появляться шуточки про QR-коды и даже озвучил одну из них.

Норкин рассказал анекдот о QR-кодах из-за COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пришел вчера в ресторан, показал им свой QR-код, они просканировали и сказали, что, согласно моему QR-коду, я — куриная грудка за 270,90 и выгнали. Шутки шутками, а без каких-то новых антиковидных мер безопасности мы, наверно, уже не обойдемся», — с такого вступления Норкин начал эфир, посвященный четвертой волне COVID-19 в России и возможным ограничениям в связи с этим.

Остроты телеведущего давно стали изюминкой передачи «Место встречи». Однако обычно он эффектно завершал передачи за счет удачной шутки по теме программы. Видимо на этот раз, чтобы с самого начала сбавить градус серьезности, Норкин решил сделать исключение и зачитать анекдот и в начале передачи.

Отметим, что на момент обсуждений участниками шоу очередных коронавирусных ограничений президент Владимир Путин только проводил совещание с правительством по данному вопросу.

Шоу-бизнес,Андрей Норкин,Владимир Путин,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители