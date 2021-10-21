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Против Собчак и Ивлеевой могут возбудить дело

Елена Прошина
20 минут назад

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что на Ксению Собчак и Анастасию Ивлееву могут завести дело о пропаганде ЛГБТ за их поцелуй на сцене шоу «Королевские кобры». Телеведущим грозит штраф и блокировка канала на YouTube.

Против Собчак и Ивлеевой могут возбудить дело
Фото: InstagramInstagram

«Пропаганда ЛГБТ, сопряженная с распространением в интернете, по статье КоАП наказывается штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. И Собчак, и Ивлеева — персоны очень популярные, за ними следят миллионы пользователей, и взрослых, и очень юных.

Соответственно, данный провокационный контент свободно могли увидеть дети до 18 и даже до 16 лет, которые захотят повторить подобный эпатаж», — приводятся в материале слова адвоката.

При этом, по словам Алешкина, жалобы со стороны зрителей или общественных организаций на поцелуй Собчак и Ивлеевой необязательны. Полиция вправе самостоятельно завести административное дело, дать оценку этой выходке и привлечь блондинок к административной ответственности. Однако Ивлеевой, возможно, придется отвечать не только перед полицией, но и Роскомнадзором. Службу может заинтересовать ее YouTube-шоу «Королевские кобры», в котором переодетые в женщин мужчины соревнуются в танцевальных поединках.

«Если в этом сценическом действе ведомство обнаружит признаки пропаганды гей-культуры, канал Ивлеевой на видеохостинге скорее всего заблокируют».

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,Андрей Алешкин,Ксения Собчак,Роскомнадзор,Комсомольская правда,
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