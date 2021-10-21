Кто из звезд сейчас борется с COVID-19

Четвертая волна пандемии набирает обороты, по всей России растет заболеваемость коронавирусом. Коварная инфекция не обходит стороной и знаменитостей. «Рамблер» расскажет, кто из знаменитых россиян сейчас борется с COVID-19.

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Народного артиста России Валерия Гаркалина госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке 2 октября – у актера подтвердился коронавирус. За пять дней поражение легких выросло с 25% до 75-85%, после чего врачи приняли решение подключить его к ИВЛ и ввести в состояние искусственной комы. 13 октября Гаркалину провели операцию по установке дыхательной трубки с целью облегчения процесса искусственной вентиляции легких. 14 октября стало известно, что врачи вывели артиста из искусственной комы. Состояние артиста остается стабильно тяжелым.

Исполнителя хитов «Мадонна» и «Я люблю тебя до слез» Александра Серова положили в больницу 9 октября. Тогда появилась информация, что 67-летний музыкант находится в очень тяжелом состоянии из-за обширного поражения легких. В частности, продюсер Андрей Разин заявлял, что из-за инфекции у Серова поражено 80% легких, развилась дыхательная недостаточность II степени. После этого близкий друг музыканта продюсер Игорь Крутой обратился к своим поклонникам с призывом молиться за здоровье исполнителя. На этой неделе стало известно, что певец пошел на поправку, его перевели из реанимации в обычную палату.

Сергей Безруков

20 октября актер Сергей Безруков сообщил в Instagram, что заразился коронавирусной инфекцией. Он предположил, что причиной болезни стало ослабление иммунитета из-за перегрузок. По словам Безрукова, болезнь протекает в легкой форме, однако он согласился на госпитализацию, чтобы самоизолироваться от близких.

20 октября стало известно, что ведущий программы «Доброе утро» Сергей Бабаев госпитализирован с пневмонией после заражения COVID-19. Несколькими днями ранее 45-летний журналист заметил первые симптомы болезни. У него появилась одышка, кашель и повышенная температура. Медики выявили у него пневмонию в стадии КТ2 - поражение составило примерно 25-50%. Кроме этого, у Бабаева присутствуют признаки цитокинового шторма (воспалительной реакции иммунитета организма на вирус). В настоящее время телеведущий находится в состоянии средней степени тяжести.