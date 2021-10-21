«От небольшого ума»: Башаров объяснил, почему женщины жалуются на рукоприкладство

Актер и телеведущий Марат Башаров считает, что женщины публично жалуются на рукоприкладство от небольшого ума. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Super.

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Ранее Башаров в интервью Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» рассказал, что поднимал руку на своих жен. В комментариях к видеозаписи шоу пользователи обвинили его в абьюзинге и удивлялись, почему его за это не наказали. После этого появилась петиция с требованием лишить актера званий.

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Башаров в интервью Super сообщил, что не читал эти комментарии, так как не видит смысла тратить на это время. Он подчеркнул, что не почувствовал, что мнение публики о нем после интервью Кудрявцевой изменилось в худшую сторону.

«Наоборот даже. Я почувствовал больше любви людей, которым я действительно интересен», - сказал Башаров, уточнив, что это выражалось в том, что на спектакли с его участием стало приходить больше зрителей.

Как сказал Башаров, с бывшими женами у него прекрасные отношения. Он также сообщил, что хотел бы, чтобы все бывшие жены к нему вернулись. Актер напомнил, что является мусульманином, и религия это разрешает. Он сообщил, что даже предлагал женщинам, с которыми у него были отношения, вернуться.

«Любой женщине приятно, когда ей говорят: «Я хочу, чтобы ты вернулась. Ты для меня единственная, любимая». Конечно, всем нравится. Ну, может быть, из моих уст это не совсем приятно звучит. Но никто не вернулся, за что я искренне благодарен. Спасибо, девчонки», - сказал Башаров.

Актер также не согласился, что старается обойти тему домашнего насилия.

«Дал пощечину на кухне – и это избиение? Ребята, ну…Видимо, у вас в глазах это видится так», - заявил телеведущий.

Он уверен, что женщины рассказывают о рукоприкладстве на ток-шоу, потому что за это платят деньги, и причина только в этом.

«А какая еще причина? Ну, сделать мне, наверное, хуже. Чтобы на всю страну – вот Башаров какой. Я его так любила, этого дебила, а он так со мной поступил. Это от боли, от обиды, от безысходности и от небольшого ума», - заявил актер.

После этого он уточнил, что речь идет не о его женах, которые «абсолютно все были очень умными», а о каких-то других женщинах.

Актер также рассказал о своей новой избраннице. По его словам, она не похожа на его предыдущих женщин. Она не актриса, не публичная личность и не хочет известности.