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Солист группы «Ляпис Трубецкой» избил фаната на концерте

Елена Прошина
16 минут назад

Солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок ударил фаната на сцене во время концерта. Он также пытался напасть на еще одного поклонника, однако ему помешали. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы, которые распространили видео инциндента.

20 октября панк-группа «Ляпис-98» дала большой концерт в Полтаве, который завершился из-за драки солиста с поклонниками. Сергей Михалок повздорил с одним из гостей концерта и решил выяснить с ним отношения. После словесного спора вокалист позвал фаната на сцену, где после непродолжительного диалога одним ударом головы отправил его в нокдаун.

Сообщается, что фанат творчества музыкантов сильно ударился головой.

На видео происходящего также слышно, что перед дракой Михалок пытался узнать у мужчины, как тот попал на концерт. Билета на мероприятие у него не оказалось

«Покажи билет! Как ты сюда попал, на шару?» — задавал Сергей вопрос в микрофон.

Одного конфликта заведенному артисту этого показалось недостаточно, и он попытался вступить в драку с еще одним фанатом, однако его вовремя успела остановить охрана мероприятия.

Однако это происшествие для фанатов не новость. Ранее весной 2015 года у Михалка уже происходило физическое столкновение с фанатом в Полтаве во время концерта.

Шоу-бизнес,Происшествия,Видео,Сергей Михалок,
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