Угольников растоптал Дудя ответом про Крым

Актер Игорь Угольников объяснил журналисту Юрию Дудю принадлежность Крыма, заявив, что готов туда и на танке ехать. Комментируя ответ артиста, политический эксперт и блогер Александр Сосновский посчитал, что тот «растоптал Дудя», и написал об этом в своем Telegram-канале.

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Юрий Дудь выпустил на YouTube-канале «вДудь» документальный фильм, посвященный киноленты Владимира Меньшова «Ширли-мырли». В нем он пообщался в том числе с актером, режиссером, сценаристом, продюсером и телеведущим Игорем Угольниковым, сыгравшим роль милиционера Жан-Поля Пискунова в киноленте.

В ходе обсуждения фильма была затронута тема присоединения Крыма к России. Угольников выразил свою точку зрения относительно этого вопроса.

«Я хорошо знаю историю своей страны и в меру своих сил забочусь о том, чтобы ее сохранить так или иначе. И я безусловно поддержал Крым. Если надо было бы, я бы сам туда поехал», - заявил актер.

На вопрос Дудя, в качестве телеведущий кого мог бы поехать на полуостров, Угольников ответил, что «если надо – на танке».

В свою очередь Александр Сосновский прокомментировал высказывание артиста.

«Чей Крым? Угол просто растоптал Дудя», - с такой подписью Сосновский опубликовал фрагмент нового выпуска шоу «вДудь».