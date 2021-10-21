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Угольников растоптал Дудя ответом про Крым

Елена Прошина
1 час назад

Актер Игорь Угольников объяснил журналисту Юрию Дудю принадлежность Крыма, заявив, что готов туда и на танке ехать. Комментируя ответ артиста, политический эксперт и блогер Александр Сосновский посчитал, что тот «растоптал Дудя», и написал об этом в своем Telegram-канале.

Угольников растоптал Дудя ответом про Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрий Дудь выпустил на YouTube-канале «вДудь» документальный фильм, посвященный киноленты Владимира Меньшова «Ширли-мырли». В нем он пообщался в том числе с актером, режиссером, сценаристом, продюсером и телеведущим Игорем Угольниковым, сыгравшим роль милиционера Жан-Поля Пискунова в киноленте.

В ходе обсуждения фильма была затронута тема присоединения Крыма к России. Угольников выразил свою точку зрения относительно этого вопроса.

«Я хорошо знаю историю своей страны и в меру своих сил забочусь о том, чтобы ее сохранить так или иначе. И я безусловно поддержал Крым. Если надо было бы, я бы сам туда поехал», - заявил актер.

На вопрос Дудя, в качестве телеведущий кого мог бы поехать на полуостров, Угольников ответил, что «если надо – на танке».

В свою очередь Александр Сосновский прокомментировал высказывание артиста.

«Чей Крым? Угол просто растоптал Дудя», - с такой подписью Сосновский опубликовал фрагмент нового выпуска шоу «вДудь».

Кроме того, в документальном фильме выяснилось волгоградское происхождение названия «Ширли-мырли». Сценарист кинокартины Виталий Москаленко рассказал, что это слова из припева казачьей частушки, которую пела ему бабушка в станице Михайловской Волгоградской области.

Шоу-бизнес,Виталий Москаленко,Игорь Угольников,Юрий Дудь,Владимир Меньшов,
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