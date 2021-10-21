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Раскрыты новые подробности смертельного ДТП в Сочи с участием Собчак

Елена Прошина
11 минут назад

Телеведущая Ксения Собчак во время ДТП в Сочи не общалась с водителем, а разговаривала по Zoom с помощью мобильного телефона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Раскрыты новые подробности смертельного ДТП в Сочи с участием Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В момент ДТП в Краснодарском крае Собчак сидела на заднем пассажирском сиденье и говорила по Zoom с помощью мобильного телефона, она обсуждала одно из интервью. С водителем она в это время не общалась», – сказал собеседник.

Напомним, что 9 октября на трассе Сочи – «Альпика-Сервис» произошло столкновение такси Mercedes-Maybach, в котором ехала Собчак, с автомобилем Volkswagen. Дорогая иномарка при обгоне выехала на встречную полосу, где по касательной столкнулась с микроавтобусом.

В результате аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, еще два человека получили травмы и были госпитализированы. Сама Собчак на некоторое время потеряла сознание, однако позднее пришла в себя и уехала с места ДТП в такси.

Водитель «Майбаха» признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело, сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Ранее Собчак побывала на допросе в Сочи. Телеведущая отметила, что очной ставки между ней и водителем не было, а правоохранители попросили подтвердить подлинность съемок с «Розы Хутор», после которой журналистка отправилась в аэропорт.

Шоу-бизнес,Происшествия,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,
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