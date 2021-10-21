Стоимость имущества Степаненко и Петросяна достигла $8 миллионов

Стоимость спорного имущества юмористов Елены Степаненко и Евгений Петросяна, которое они решили делить через суд после развода, достигло суммы в $8 млн. Как сообщает «КП», Степаненко подала апелляцию на последнее решение суда – женщина недовольна, что ее экс-супругу досталась полная коллекция картин, книг и антиквариата, которую они собирали вместе.

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Ранее суд решил оставить коллекцию за Петросяном неделимой, однако Степаненко получила большую квартиру в центре Москвы, площадью 512 квадратных метров, а также собрание книг. Степаненко осталась недовольна подобным исходом и подала жалобу, которую суд вышестоящей инстанции рассмотрит 18 ноября.

Напомним, что пара юмористов развелась в 2018 году – спустя 30 лет брака. Причиной развода стала измена Петросяна, который ушел к молодой помощнице Татьяну Брухунову. В марте 2020 года она родила юмористу сына Вагана.