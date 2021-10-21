«Оказался крысой!»: Марат Башаров рассказал о скандале с Сафроновым

— Какая тут поддержка? Как я могу поддержать человека, который оказался крысой? Это его дело! Но когда он начал поливать всех грязью, в том числе меня, моих коллег... Он много чего сказал. Потом он извинялся, когда наши звезды начали подавать в суд. Он даже просился обратно в программу! У него хватало наглости проситься обратно. Он говорил: «Я же не бью жен, как Башаров! Вы его не увольняете! А меня уволили». Поэтому Серега для меня просто исчез. Бог все видит, его болезнь — это испытание, — рассказал Башаров в интервью для YouTube-канала Super.