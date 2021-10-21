Вера Брежнева потратила на недвижимость $2 миллиона

Музыкальный продюсер Константин Меладзе и певица Вера Брежнева переехали в новые апартаменты в центре Киева. Стоимость квартиры оценивается в $825 тыс., сообщает журнал Viva.

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Новая недвижимость пары площадью 206 квадратных метров находится в стеклянной башне ЖК Skyline на Печерске. К жилью в vip-новостройке прилагаются собственный тренажерный зал, кафе, комната для переговоров, место для отдыха, библиотека и детская развлекательная зона. Также Константин приобрел отдельное парковочное место.

Отмечается, что у обоих супругов есть недвижимость стоимостью в несколько миллионов долларов.

Так, у 39-летней певицы есть пентхаус в Киеве на Воздвиженке площадью 80 квадратных метров и паркоместо, расположенное напротив соседнего подъезда. По данным риэлторов, квартира порядка 10 лет назад, когда ее купила артистка, стоила около 350 000 долларов.

Вместе с тем Вера владеет недвижимостью, которая в общей сложности обошлась в $1,5 млн. В ее числе пятикомнатные апартаменты на более 100 квадратных метров, которые находятся в доме дореволюционной постройки на улице Десятинной, а также два нежилых помещения в новостройках.

По оценкам экспертов, общая стоимость владений Брежневой составляет порядка $2 млн, или 141,65 млн рублей.

В свою очередь Меладзе имеет еще одну трехкомнатную квартиру на Печерске в престижном ЖК «Бульвар фонтанов». В нем у продюсера жилье премиум-класса, стоимость которого по меньшей мере составляет $350 тыс.

Кроме того, у Константина есть дом в небольшом городе Украинка, расположенном вблизи элитного поселка Козин по Обуховской трассе. Раньше здесь находилась рыболовная база, а теперь появился мини-городок на пять домов с закрытой территорией и охраной.