От наследников Грачевского потребовали 18,5 млн

Нынешний владелец «Ералаша» Аркадий Григорян решил взыскать с наследников своего умершего друга Бориса Грачевского его долги перед компанией. Вдове — Екатерине Белоцерковской, бывшей жене и детям режиссера пришли два иска от ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш», сообщает «СтарХит».
«Это иски о взыскании задолженности. Согласно договорам, заключенным между истцом и Борисом Юрьевичем, остались невыплаченные суммы, которые истец и хочет взыскать. Речь идет о 18,5 миллиона рублей, включая основной долг и проценты», — пояснили в Мещанском суде города Москвы.
Отмечается, что заседания по указанным делам состоятся 29 октября и 18 ноября.
«Деньги, вероятно, брал взаймы Грачевский, а требуют теперь с его близких. Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает, друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды. Хотя первая жена не имеет никакого права ни на какую долю спустя столько лет, срок исковой давности давно прошел (он составляет три года после развода — Прим. ред.)», прокомментировал ситуацию с судами адвокат Белоцерковской Евгений Бранецкий
В числе прямых наследников режиссера, кроме самой вдовы, годовалый сын Филипп, девятилетняя дочь Василиса от брака с Анной Грачевской, а также старшие дети — Максим и Ксения. Между ними будут в рамных долях поделены загородный дом на Новой Риге площадью 300 квадратных метров и стоимостью около 50 млн рублей и трехкомнатная квартира в центре Москве, которую Грачевский приобрел после первого развода, но до вступления во второй брак.
Ранее в спор за наследство неожиданно для Екатерины Белоцерковской и Анны Грачевской вступила первая жена худрука детского киножурнала Галина, с которой он расстался более 10 лет назад. Женщина подала в суд с требованиями, чтобы ей выделили «супружескую долю» в «Ералаше». Ее стоимость оценили в 10 млн рублей.
Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года от коронавирусной инфекции. Его похоронили на Троекуровском кладбище.