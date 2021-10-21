От наследников Грачевского потребовали 18,5 млн

«Деньги, вероятно, брал взаймы Грачевский, а требуют теперь с его близких. Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает, друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды. Хотя первая жена не имеет никакого права ни на какую долю спустя столько лет, срок исковой давности давно прошел (он составляет три года после развода — Прим. ред.)», прокомментировал ситуацию с судами адвокат Белоцерковской Евгений Бранецкий