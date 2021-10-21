Раскритиковавшая жертв харассмента Буланова ответила на выпады в свой адрес

Певица Татьяна Буланова, раскритиковавшая жертв сексуальных домогательств, заявила, что не реагирует на выпады со стороны коллег, которым не понравились высказывания артистки, пишет «Собеседник».

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Ранее Буланова заявила, что не понимает коллег, которые сделали карьеру благодаря интимным связям, а через много лет после этого решили заявить о домогательствах.

В ответ телеведущая Дана Борисова заявила, что к Булановой просто никто не приставал, так как пристают к симпатичным, пишет «Стархит».

В свою очередь Буланова заявила, что не будет реагировать на критику.

«Плевала я на все это», – сказала артистка.

Она также сообщила, что не называла женщин, столкнувшихся в домогательствами проститутками. Как пояснила певица, она имела в виду, что спустя 20 лет незачем вспоминать, кто и кого домогался.