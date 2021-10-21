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Раскритиковавшая жертв харассмента Буланова ответила на выпады в свой адрес

Елена Прошина
1 час назад

Певица Татьяна Буланова, раскритиковавшая жертв сексуальных домогательств, заявила, что не реагирует на выпады со стороны коллег, которым не понравились высказывания артистки, пишет «Собеседник».

Раскритиковавшая жертв харассмента Буланова ответила на выпады в свой адрес
Фото: РамблерРамблер

Ранее Буланова заявила, что не понимает коллег, которые сделали карьеру благодаря интимным связям, а через много лет после этого решили заявить о домогательствах.

В ответ телеведущая Дана Борисова заявила, что к Булановой просто никто не приставал, так как пристают к симпатичным, пишет «Стархит».

В свою очередь Буланова заявила, что не будет реагировать на критику.

«Плевала я на все это», – сказала артистка.

Она также сообщила, что не называла женщин, столкнувшихся в домогательствами проститутками. Как пояснила певица, она имела в виду, что спустя 20 лет незачем вспоминать, кто и кого домогался.

«Девушка странная заявила, что, возможно, я не так внешне выгляжу хорошо, что ко мне никто не приставал. Не знаю, честно говоря… Тетя неадекватная, не буду говорить кто», - заявила Буланова.

Шоу-бизнес,Татьяна Буланова,Дана Борисова,StarHit,ИД "Собеседник",
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