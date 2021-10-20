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Седокова: «Мамин хахаль приходил ко мне по ночам»

Елена Прошина
20 минут назад

На своей странице Instagram Анна Седокова опубликовала пост, в котором рассказала об уходе своего отца и домогательствах со стороны ухажера мамы.

Седокова: «Мамин хахаль приходил ко мне по ночам»
Фото: РамблерРамблер

«Папа ушел, когда мне было 6. Они судились с мамой, делили квартиры и носки. Но никогда не делили детей. Я помню, как мы спрятались в подъезде и мама высматривала папу, который должен был пройти мимо него. Увидев его, она начала сильно меня трясти и кричать: "Плачь, беги к папе и говори ему вернись!". Я побежала, но папа не вернулся», — написала Седокова.

По словам певицы, после ухода отец лишь дважды написал ей в «Одноклассниках». Сначала, спустя 10 лет, с просьбой вернуть ему видеокамеру, а после, спустя еще пять, интересовался именами внуков.

«А потом незнакомый человек позвонил мне и сказал, что папа умер от сердечного приступа. И все».

Певица призналась, что просмотрев видео с GQ Россия, она впервые за 38 лет «заскучала по отцу».

«Я очень рада за то, что у вас есть папа и ваш муж знает, как его зовут. Рада, что он провожал вас в школу и ругал, когда вы не выучили уроки. Меня ругал только мамин хахаль, который в восемь лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью ко мне. А я боялась подавать звук, ведь тогда мама могла проснуться и наругать меня».

Седокова объяснила, что заговорила об этом из-за своего мужа-баскетболиста Яниса Тимме, которого начали осуждать в Instagram под более ранним постом певицы за его незнание имени отца любимой в интервью GQ Россия.

«Я заговорила об этом, потому что мой муж не заслуживает осуждения людей, которые не совсем понимают, что произошло».

Пользователи соцсети в комментариях отметили, что читали историю Седоковой в ее книге и восхищены ее моральной стойкостью и душевным равновесием. Многие подписчики под постом начали делиться с певицей своими историями про отцов и ухажеров мам.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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