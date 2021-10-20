Седокова: «Мамин хахаль приходил ко мне по ночам»

«Я очень рада за то, что у вас есть папа и ваш муж знает, как его зовут. Рада, что он провожал вас в школу и ругал, когда вы не выучили уроки. Меня ругал только мамин хахаль, который в восемь лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью ко мне. А я боялась подавать звук, ведь тогда мама могла проснуться и наругать меня».