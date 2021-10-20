«За сколько продалась?». Подписчики накинулись на Айзу

Пользователи Instagram раскритиковали бывшую жену рэпера Гуфа, блогера Айзу Анохину за пост о преимуществах жизни на Дальнем Востоке, так как сочли его рекламным.
Айза на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала, что на Дальнем Востоке можно получить гектар земли, субсидии на автомобили и другие виды господдержки. Также теперь предлагается выплачивать миллион рублей за рождение третьего ребенка.
«Те, кто не решался переехать, наверняка теперь еще больше задумаются. В принципе близость границ, отличных курортов и всяческие плюшки от государства + классная природа и океан… Хотели бы вы попробовать туда переехать?», - написала блогер.
Пользователи решили, что пост носит рекламный характер и подвергли Айзу критике.
«Когда Айза туда переедет, поверю, что это не покупной пост!», - написала одна из подписчиц.
«В ленте - реклама, в сториз – реклама», - добавила другая.
Еще один пользователь поинтересовался, сколько блогер получила за этот пост.
«Опять 400 тыс. дали?», - предположил другой.
«Если там так замечательно, то почему Вы еще тут? И из Москвы Вас не вышибить? Так даже отдыхать Вы почему то предпочитаете в других странах и государствах. А тут же природа и даже океан», - написала еще одна подписчица.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность выплачивать 1 млн рублей на жилье жителям Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей, сообщается на сайте Кремля.