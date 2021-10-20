«За сколько продалась?». Подписчики накинулись на Айзу

«Опять 400 тыс. дали?», - предположил другой.



«Если там так замечательно, то почему Вы еще тут? И из Москвы Вас не вышибить? Так даже отдыхать Вы почему то предпочитаете в других странах и государствах. А тут же природа и даже океан», - написала еще одна подписчица.